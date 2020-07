Il Palio di Piazza Armerina si svolgerà ma tenendo conto delle misure previste dalle ordinanze in vigore per il contenimento del Covid-19. La conferma arriva dall'amministrazione comunale del centro dell'Ennese e riguarda la manifestazione simbolo che si terrà il 13 e 14 agosto , date che seguono il termine dello stato d'emergenza dichiarato dal governo nazionale anche se per la proroga delle misure straordinarie è solo questione di tempo.

Il programma prevede il 13 agosto un momento teatrale con accessi limitati e biglietti a pagamento. La visione dello stesso sarà possibile tramite i canali social della manifestazione. Il giorno dopo, invece, si svolgerà la Quintana del Saraceno, anche in questo caso con ingressi limitati. L'obiettivo, in ogni caso, è di sfruttare al meglio l'evento per alimentare il turismo di prossimità. «Oggi più che mai non possiamo subire una tale emergenza, ma dobbiamo adeguare i nostri stili di vita al rispetto delle regole», dichiara l'assessore comunale al Turismo Ettore Messina.