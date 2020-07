I carabinieri li hanno trovati mentre stavano tagliando legna all'interno del Parco dei Nebrodi . Per questo sono stati arrestati il 33enne A.G. e il 31enne L.A. , entrambi di Mistretta e già noti alle forze dell'ordine. Per loro l'accusa è di tentato furto pluriaggravato .

I carabinieri li hanno trovati mentre stavano tagliando legna all'interno del Parco dei Nebrodi. Per questo sono stati arrestati il 33enne A.G. e il 31enne L.A., entrambi di Mistretta e già noti alle forze dell'ordine. Per loro l'accusa è di tentato furto pluriaggravato.

I due sono stati beccati in contrada Montepiano, in un'area che rica nella zona B del Parco. Dai controlli è emerso l'assenza di autorizzazioni. Sono 60 gli alberi che avevano già abbattuto, la metà dei quali già sezionata. I militari hanno sequestrato due moto segne, un'ascia e dieci taniche di olio per la lubrificazione.

Dalle indagini è emerso che il legname era stato già venduto. I carabinieri sono risaliti all'identità degli acquirenti, riuscendo a recuperare circa dieci tonnellate di legna. Su disposizione della procura di Patti, i due sono stati posti ai domiciliari in attesa di essere processati con rito direttissimo.