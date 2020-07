Multa salata per il titolare di un distributore di bevande , anche alcoliche, a Caltanissetta . La polizia ha sequestrato il macchinario in quanto gli alcolici venivano erogati anche durante la notte, mentre la normativa in vigore prevede che le vendite siano sospese tra mezzanotte e le 6.

L'intervento è stato effettuato dagli agenti della polizia amministrativa domenica scorsa in via Consultore Benintendi. Inoltre è stato appurato che il distributore non chiedeva la tessera sanitaria per appurare la maggiore età dell'acquirente. La sanzione per il titolare è stata di 6666 euro.