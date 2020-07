C'è la mafia di Barrafranca e Pietraperzia al centro dell'operazione Ultra, che oggi ha portato all'arresto di 46 persone tra Sicilia e Germania. Il blitz ha riguardato anche le città di Catania, Palermo e Wolfsburg, in Bassa Sassonia. L'inchiesta è stata coordinata dalla Dda di Caltanissetta e riguarda i reati di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, detenzione di armi, estorsioni e corruzione aggravata. Coinvolto nell'operazione anche l'Europol.

Il lavoro degli investigatori è iniziato a maggio di due anni fa, dopo che il boss Raffaele Bevilacqua ottenne la detenzione domiciliare. Bevilacqua, già condannato all'ergastolo come mandante dell'omicidio di Domenico Calcagno, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Duemila è stato nel direttivo della Democrazia Cristiana e legato a doppio filo a Salvo Lima. Un altro filo, invece, lo portava a Bernardo Provenzano, il capomafia di Corleone. Gli uomini del Ros hanno appurato che, uscito dal carcere, Bevilacqua dall'abitazione di Catania ha ripreso immediatamente le redini del gruppo mafioso sostenuto dai familiari. I militari hanno monitorato incontro con altri uomini d'onore come Alessandro Salvaggio e Salvatore Privitelli. Il primo, nel rivederlo dopo 15 anni, baciò le mani di Bevilacqua.

Tra gli arrestati ci sono i figli Flavio Alberto e Maria Concetta, quest'ultima avvocata nel foro di Enna. Se il primo era l'interfaccia del padre, la seconda si sarebbe vantata del rispetto riconosciutole per la discendenza familiare. L'essere una avvocata aveva le avrebbe dato l'opportunità di incontrare altri uomini d'onore ai quali dare i pizzini scritti dal genitore. «Io comunque quando tu muori fra cento anni, io mi auguro di avere dei figli che gli devo raccontare tutte queste cose», dice la donna al padre senza sapere di essere intercettata e facendo riferimento alla caratura criminale del genitore. Nell'indagine è finito anche l'affiliato di Barrafranca Filippo Milano.

La famiglia Bevilacqua avrebbe messo gli occhi sull'appalto per la raccolta dei rifiuti a Barrafranca, una gara da sette milioni e mezzo di euro. Alla ditta aggiudicataria della gara, il gruppo avrebbe imposto l'affitto dei mezzi per 27mila euro all'anno. Tra le intimidazioni invece c'è l'incendio al supermercato del gruppo Arena avvenuto il 15 settembre a Barrafranca. Un messaggio che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato rivolto a tutti gli imprenditori della zona chiamati alla messa a posto. Per la gestione della droga, la famiglia si sarebbe rivolta ai fornitori catanesi: in questo settore sarebbero stati attivi Salvatore Privitelli, Fabio Luigi La MAttina, Salvatore Strazzanti, Andrea Ferreri, Filippo Bonelli, Davide La Mattina, Valentino La Mattina.

L'indagine, inoltre, è servita anche a raccogliere ulteriori elementi sull'omcidio di Filippo Marchì, per i quali sono già a processo i vertici della famiglia mafiosa di Pietraperzia. Tra i soggetti su cui si sono concentrate le attenzioni degli inquirenti c'è anche Giuseppe Zuccalà, responsabile del settore Servizi manutentivi del Comune. L'uomo avrebbe affidato un appalto diretto a Salvatore Blasco, imprenditore ritenuto legato ai Bevilacqua.

I nomi degli arrestati

In carcere

1.BEVILACQUA Raffaele

2. BEVILACQUA Flavio Alberto

3. BEVILACQUA Giuseppe Emilio

4. BELLOMO Luigia

5. BEVILACQUA Adriano Giuseppe

6. BLASCO Andrea

7. BONELLI Filippo

8. CARDINALE Davide

9. CARDINALE Domenico

10. CARDINALE Fabio

11. CUT AIA Angelo

12. FERRERI Andrea

13. FERRERI Calogero

14. FIORENZA Agatino Maxmiliam

15. LA MATTINA Davide

16. LA MATTINA Giuseppe

17. LA MATTINA Luigi Fabio

18. LA MATTINA Valentino

19. LA ROSA Dario

20. MILANO Filippo

21. MONACHINO Giovanni 5

22. MONACHINO Vincenzo

23. PATERNÒ Salvatore

24. PRIVITELLI Salvatore

25. RIGGI Massimo

26. RUSSO Vincenzo

27. SALVAGGIO Alessandro

28. SAL VAGGIO Salvatore

29. STRAZZANTI Giovanni

30. STRAZZANTI Salvatore

31. TASCO Sebastiano

32. TOMASELLO Mirko Filippo

33. TRUBIA Giuseppe

34. TUMMINO Angelo

35. VACCARI Salvatore Marco

Ai domiciliari:

1. BEVILACQUA Maria Concetta

2. BELLOMO Abigail

3. BELLOMO Rosetta

4. BLASCO Salvatore

5. CORVO Rosario

6. CRAP ANZANO Stella

7. PAGLIARO Davide

8. SANSONE Cateno

9. STRAZZANTI Giuseppina

10.ZUCCALÀ Giuseppe

In carcere minorile

1. S.S.