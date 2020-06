Colpo dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani alla famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo , con l'arresto del suo presunto uomo di vertice, Francesco Domingo, soprannominato Tempesta e già condannato a 19 anni di carcere per mafia. Sono 14 in tutto le persone finite in manette accusate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, furto, favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale e altro, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Denunciate anche altre 11 persone , con decine di perquisizioni da parte degli oltre duecento militari impegnati nell'operazione. E tra i luoghi perquisiti ci sono anche l'abitazione e l'ufficio del sindaco di Castellammare, Nicolò Rizzo, che risulta iscritto sul registro degli indagati.

Colpo dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani alla famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, con l'arresto del suo presunto uomo di vertice, Francesco Domingo, soprannominato Tempesta e già condannato a 19 anni di carcere per mafia. Sono 14 in tutto le persone finite in manette accusate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, furto, favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale e altro, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Denunciate anche altre 11 persone, con decine di perquisizioni da parte degli oltre duecento militari impegnati nell'operazione. E tra i luoghi perquisiti ci sono anche l'abitazione e l'ufficio del sindaco di Castellammare, Nicolò Rizzo, che risulta iscritto sul registro degli indagati.

Domingo avrebbe ripreso lo scettro del comando della famiglia, nonostante i tanti dissidi interni, una volta tornato in libertà, nel 2015. La famiglia mafiosa di Castellamare del Golfo, aggregata a quella di Alcamo dopo la prima guerra di mafia che vide la supremazia dei corleonesi, era stata ricostituita nel 1993 e la reggenza fu affidata a Gioacchino Calabrò, successivamente, come accertato dagli inquirenti, proprio Domingo aveva ereditato la reggenza dal 1997 fino al 2004, continuando ad esercitare, per alcuni anni, il suo potere anche dall’interno del carcere.

Una figura importante quella di Domingo, che nel passato fu incaricato addirittura di organizzare incontri diplomatici all'interno di Cosa nostra, come quello tra Matteo Messina Denaro e Gaspare Spatuzza. La carica rivestita da Tempesta era riconosciuta anche dalle articolazioni di Cosa nostra: era stato infatti infatti contattato da Francesco Virga, vertice del mandamento mafioso di Trapani, già tratto in arresto nell’operazione dei Carabinieri Scrigno e oggi raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa ed estorsione, per costringere, in concorso con Diego Angileri, anche lui arrestato oggi, un imprenditore agricolo castellammarese a cedere un vasto appezzamento di terreno che conduceva nelle contrade di Marsala.

Una fama che varcava anche l'oceano, visti i buoni rapporti tra Domingo con le cellule emigrate di Cosa nostra, con visite e incontri con la famiglia Bonanno di New York ampiamente documentate nelle intercettazioni degli inquirenti. Pare infatti che i mafiosi d'oltreoceano aggiornassero il boss del Trapanese delle dinamiche e degli equilibri della mafia americana, che chiedeva a Domingo anche l'autorizzazione per interloquire con altri esponenti del mandamento di Alcamo, perorava le cause di conoscenti in patria e veicolava messaggi tra lo stesso Domingo e i sodali in America.

La famiglia mafiosa di Castellamare del Golfo sarebbe stata però molto attiva anche nel territorio di competenza, acquisendo la gestione diretta e indiretta e il controllo delle attività economiche, realizzando gli atti intimidatori per quanto riguarda gli affiliati tratti in arresto Camillo Domingo, Salvatore Mercadante, Sebastiano Stabile e Carlo Valenti, commettendo i cosiddetti delitti-scopo dell’associazione, come la commissione di numerose estorsioni nei confronti soprattutto di imprenditori agricoli ed edili che costringevano, mediate minaccia o violenza, a versare somme di denaro destinate al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dell’organizzazione mafiosa.

E Francesco Domingo era, come nelle migliori tradizioni mafiose, il referente degli affiliati per la risoluzione delle controversie interne alla stessa famiglia. Controversie che non mancavano di certo, il capomafia sarebbe intervenuto nel corso di una tentata estorsione perpetrata dall’arrestato Gaspare Maurizio Mulè, affiliato vicino alla fazione opposta ai Domingo, nei confronti di un imprenditore di Castellammare del Golfo dal quale pretendeva la somma di tremila euro come risarcimento per un licenziamento. E sempre Domingo sarebbe stato punto di riferimento per il recupero di mezzi agricoli rubati ai danni di imprenditori agricoli della zona o per l’affidamento di lavori privati ad imprese vicine alla famiglia che così potevano foraggiare la cassa comune e provvedeva al sostentamento degli affiliati detenuti. Persino un ex consigliere comunale di Castellammare si era rivolto a Tempesta per ritrovare un mezzo agricolo che gli era stato rubato.

I NOMI DEGLI ARRESTATI:

DOMINGO Francesco, cl. 56 di Castellamare del Golfo

ANGILERI Diego, cl. 37 di Marsala (domiciliari)

BUCCELLATO Felice, cl. 41 di Castellamare del Golfo (domiciliari)

DI STEFANO Rosario Antonino, cl. 69 di Castellammare del Golfo

DOMINGO Camillo, cl. 57 di Castellamare del Golfo

LA SALA Daniele, cl. 80 di Castellamare del Golfo

MERCADANTE Salvatore, cl. 85 di Castellamare del Golfo

MULE’ Maurizio Gaspare, cl. 66 di Castellamare del Golfo

SABELLA Antonino, cl. 57 di Castellamare del Golfo

STABILE Sebastiano cl. 47 di Castellamare del Golfo (domiciliari)

SABILE Francesco, cl. 59 dei Castellamare del Golfo

VALENTI Carlo, cl. 78 di Castellamare del Golfo

VIRGA Francesco, cl. 70 di Trapani

Il provvedimento era diretto anche nei confronti di SOTTILE Benedetto cl. 48, che però è deceduto nel 2018.