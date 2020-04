Nessun morto. Il risultato principale dell'ultimo aggiornamento della Regione Siciliana sullo stato dell'emergenza Covid-19. Un dato che testimonia come il contenimento della diffusione del virus abbia raggiunto traguardi importanti, che bisognerà cercare di mantenere con l'inizio della fase due.

Rispetto a ieri sono 20 i nuovi contagi, mentre 18 le nuove guarigioni. Dall'inizio dell'epidemia le persone che hanno superato l'epidemia sono 763. Mentre come detto resta fermo a 232 il numero dei morti. Sul fronte dei ricoveri, al momento ci sono 449 persone in ospedale, dei quali 34 in terapia intensiva. Per 1696 prosegue l'isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 126 (16, 22, 11); Catania, 665 (99, 225, 81); Enna, 296 (121, 86, 28); Messina, 368 (85, 117, 48); Palermo, 362 (69, 90, 28); Ragusa, 54 (7, 29, 6); Siracusa, 111 (47, 89, 24); Trapani, 94 (5, 40, 5).