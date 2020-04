La Regione Siciliana ha pubblicato il bando per sostenere le spese affrontate dalle famiglie che hanno studenti fuorisede danneggiati dall' emergenza Covid-19 . Si tratta in tutto di sette milioni di euro, quattro dei quali destinati a coloro che frequentano l'università fuori dalla Sicilia, indipendentemente che sia in Italia o all'estero.

La Regione Siciliana ha pubblicato il bando per sostenere le spese affrontate dalle famiglie che hanno studenti fuorisede danneggiati dall'emergenza Covid-19. Si tratta in tutto di sette milioni di euro, quattro dei quali destinati a coloro che frequentano l'università fuori dalla Sicilia, indipendentemente che sia in Italia o all'estero.

Le domande possono essere presentate via internet dal 30 aprile alle ore 14 del 15 maggio. Per chi alloggia fuori dall'isola è previsto un contributo di 800 euro, nel caso in cui sia rimasto a vivere fuori dal 31 gennaio a oggi. I tre milioni, spettanti ai fuorisede che studiano in Sicilia, andranno a quanti hanno richiesto il contributo alloggio all'Ersu e sono risultati idonei ma non assegnatari.

Per beneficiari del sostegno bisognerà risultare regolarmente iscritti all'anno accademico 2019-2020 e far parte di un nucleo familiare con un Isee non superiore a 23mila euro annui. Sono esclusi quegli studenti che già beneficiano di contributi erogati con finalità simili. L'Ersu di Palermo si occuperà dell'istruttoria degli studenti iscritti in Italia, quello di Catania per gli universitari che studiano all'estero.

Per informazioni è possibile scrivere agli indirizzi: emergenzafuorisede@ersupalermo.it; emergenzaesterofuorisede@ersucatania.it.

Scarica il bando