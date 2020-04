Per accogliere i bisogni di quanti si trovino in uno stato di preoccupazione, disagio o sovraccarico emotivo a causa dell'emergenza Coronavirus. Per venire incontro alle richieste dei cittadini che non sanno come gestire questa situazione causa di stress eccessivo. Con alcuni colleghi psicoterapeuti siciliani come me, supportati dall'associazione EMDR*, ho lavorato alla creazione della pagina Facebook Ascolto al sicuro.