Ufficializzata la data delle elezioni amministrative in Sicilia. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato, il presidente della Regione Nello Musumeci. I siciliani saranno chiamati alle urne il 24 maggio, mentre il 7 giugno si svolgeranno gli eventuali ballottaggi. I Comuni interessati saranno 61 per un totale di 750mila elettori.

In provincia di Agrigento si voterà nel capoluogo per individuare il successore di Calogero Firretto. Gli altri centri della provincia coinvolti saranno Ribera, Camastra, Raffadali, Realmonte e Siculiana. Quattro i Comuni in provincia di Caltanissetta: Bompensiere, Mussomeli, Serradifalco e Villalba.

Sarà battaglia anche nel territorio etneo. Dopo cinque anni a Bronte bisognerà individuare il successore di Graziano Calanna, eletto con una coalizione di centrosinistra e indagato nell'inchiesta Aetna. Alle urne anche il piccolo Comune di Maniace, ma in questo caso pende la decisione della commissione d'accesso per possibili infiltrazioni mafiose all'interno del municipio. Al voto pure Milo, San Giovanni La Punta, Mascali, Pedara, Trecastagni, Tremestieri Etneo e San Piero Clarenza. Quest'ultimo commissariato dopo la vicenda giudiziaria che ha riguardato il sindaco Giuseppe Bandieramonte.

Cittadini al voto anche a Enna e nei Comuni di Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia e Valguernera Caropepe. La fetta più grossa di siciliani che il 24 maggio si recheranno nelle cabine elettorali riguarderà le aree di Palermo e Messina. L'elenco comprende i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malvagna, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Silvestro di Fitalia e Savoca. In provincia di Palermo ci sono Carini, Aliminusa, Caltavuturo, Godrano, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Partinico, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Scillato, Termine Imerese, Trabia e Villabate.

Un solo Comune in provincia di Ragusa, Ispica, e due in provincia di Siracusa: Augusta e Floridia. Tre quelli in provincia di Trapani: Campobello di Mazara, Gibellina e Marsala.