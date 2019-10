Improvvisi e violenti acquazzoni si sono abbattuti questo pomeriggio nel Ragusano. Oltre al capoluogo ibleo, sono stati colpiti anche i Comuni di Modica e Pozzallo. Per la violenza della perturbazione il traffico veicolare in transito nelle strade della provincia è andato in tilt. Impegnate le squadre della Protezione civile per venire incontro alle richieste di soccorso che sono arrivate. Al lavoro i vigili del fuoco soprattutto a Modica, dove tutta la zona del polo commerciale è stata sommersa dall'acqua.