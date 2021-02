Un barbecue all'aperto con un tavolo imbandito e la legna accesa in corrispondenza di un istituto scolastico in via Pitagora a Noto . A individuare e denunciare le sei persone - appartenenti alla comunità nomade dei caminanti e già note alle forze dell’ordine per i reati di accensioni pericolose e rifiuto di indicazioni sull’identità personale - sono stati gli agenti del commissariato netino .

Un barbecue all'aperto con un tavolo imbandito e la legna accesa in corrispondenza di un istituto scolastico in via Pitagora a Noto. A individuare e denunciare le sei persone - appartenenti alla comunità nomade dei caminanti e già note alle forze dell’ordine per i reati di accensioni pericolose e rifiuto di indicazioni sull’identità personale - sono stati gli agenti del commissariato netino.

Nel pomeriggio dello scorso 3 febbraio, nel corso dei servizi di prevenzione per verificare il rispetto delle prescrizioni anti-Covid, gli agenti si sono accorti della presenza di un gruppo di persone che avevano acceso della legna per una sorta di barbecue all’aperto e allestito un tavolo imbandito. Tutti sono stati denunciati e sanzionati amministrativamente per la violazione del divieto di assembramento per un ammontare di 2.400 euro.