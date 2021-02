È nel porto di Augusta , nel Siracusano, la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranée , con a bordo 422 migranti salvati nei giorni scorsi al largo della Libia in tre operazioni di salvataggio. La nave, arrivata in rada nella serata di ieri, si trova ormeggiata nella banchina del porto per effettuare tutte le operazioni di accertamento sanitario . In questo momento, è a bordo il personale dell'Usmaf per un primo controllo sanitario. Ma bisognerà attendere che salga a bordo anche il personale dell'Asp di Siracusa per potere effettuare i tamponi .

Secondo quanto riferito dall'organizzazione non governativa, a bordo ci sarebbero 140 minori, otto persone risultate positive al Covid-19, un ferito e diverse donne in stato di gravidanza. La prefettura di Siracusa sta coordinando l'attività della polizia che prima provvederà a fare scendere le donne incinte, il ferito e i minorenni per trasferirli nelle strutture di accoglienza o in ospedale, se fosse necessario. Gli ultimi a scendere saranno i migranti che risulteranno positivi al nuovo coronavirus che saranno posti in quarantena sulla nave Rapsody che da ieri sera si trova nel porto di Augusta.