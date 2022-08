Potrebbe avere strascichi giudiziari la rottura tra il Partito Democratico e il Movimento 5 stelle in Sicilia per le Regionali del 25 settembre. Il segretario regionale dem Anthony Barbagallo , rivela in un'intervista a La Sicilia, di avere «dato mandato ai nostri legali di verificare la candidabilità di Di Paola e la fondatezza di una causa civile per chiedere il risarcimento dei danni che abbiamo subito da chi non ha rispettato le regole che c'eravamo dati». «Roba da cerchio dantesco - aggiunge - l'ultimo dell'inferno, quello dove sono confinati i traditori». Per Barbagallo la rottura dell'alleanza da parte del M5s «è stato un atto di uno squallore e di una gravità inauditi ». «Ammetto - confessa - che lo strappo di Conte mi brucia molto. E dire che, avendo cominciato a fare politica attiva da ragazzino, di giravolte ne ho viste tante. Ma mai - osserva - con la spregiudicatezza e la slealtà che abbiamo visto dai cinquestelle. Prima hanno partecipato alle primarie, hanno perso e hanno riconosciuto la vittoria di Caterina Chinnici . Poi, al novantesimo minuto, sono scappati portandosi il pallone ».

Potrebbe avere strascichi giudiziari la rottura tra il Partito Democratico e il Movimento 5 stelle in Sicilia per le Regionali del 25 settembre. Il segretario regionale dem Anthony Barbagallo, rivela in un'intervista a La Sicilia, di avere «dato mandato ai nostri legali di verificare la candidabilità di Di Paola e la fondatezza di una causa civile per chiedere il risarcimento dei danni che abbiamo subito da chi non ha rispettato le regole che c'eravamo dati». «Roba da cerchio dantesco - aggiunge - l'ultimo dell'inferno, quello dove sono confinati i traditori». Per Barbagallo la rottura dell'alleanza da parte del M5s «è stato un atto di uno squallore e di una gravità inauditi». «Ammetto - confessa - che lo strappo di Conte mi brucia molto. E dire che, avendo cominciato a fare politica attiva da ragazzino, di giravolte ne ho viste tante. Ma mai - osserva - con la spregiudicatezza e la slealtà che abbiamo visto dai cinquestelle. Prima hanno partecipato alle primarie, hanno perso e hanno riconosciuto la vittoria di Caterina Chinnici. Poi, al novantesimo minuto, sono scappati portandosi il pallone».

Il punto finale che ha decretato la rottura dell'alleanza, nata in questi anni tra i banchi dell'Assemblea regionale siciliana in opposizione al governo di Nello Musumeci, è stato il caso dei cosiddetti impresentabili. A chiederne l'esclusione era stata la stessa Chinnici, innescando un duro dibattito interno al partito. Alla fine Giuseppe Lupo, Angelo Villari e Luigi Bosco hanno rinunciato alla candidatura. Lupo, capogruppo all'Ars, è finito a processo per corruzione mentre Villari e Bosco, da ex assessori del sindaco di Catania Enzo Bianco, sono alla sbarra per il dissesto finanziario del Comune etneo. Ma se il primo, che è consigliere comunale a Palermo, ha annunciato il suo sostegno a Chinnici, Villari e Bosco sono passati con il candidato presidente Cateno De Luca annunciando la loro corsa all'Ars.