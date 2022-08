«Non volterò le spalle agli elettori, quelli che hanno votato alle primarie e anche i tantissimi altri che sono pronti a sostenermi riponendo, di questo sono certa, precise aspettative nella mia storia, dandomi una consegna di responsabilità della quale, nel mio ruolo guida, intendo essere garante». Resta in corsa per le prossime elezioni Regionali in Sicilia Caterina Chinnici, ex candidata del fronte progressista, discioltosi nelle scorse ore dopo lunga agonia. A seguito dell'addio alla coalizione da parte di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, e il possibile liberi tutti per Claudio Fava e il suo movimento Centopassi, i dubbi si erano concentrati sul prosieguo dell'impegno di Chinnici, rappresentante a questo punto del solo Partito democratico. «Metto nuovamente a disposizione il mio amore per la Sicilia - risponde ora Caterina Chinnici - nella consapevolezza che il percorso prospettato è ora più difficile».