Un 27enne originario di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, è morto la notte scorsa in un incidente stradale. Il giovane - Gabriele Vitolo , il suo nome - è rimasto vittima di un incidente stradale all'altezza di contrada Bauly. Si trovava a bordo della propria moto, quando ha perso il controllo. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita. Vitolo lavorava in un autolavaggio.

Intorno all'alba il sindaco Salvatore Gallo ne ha dato notizia con un post su Facebook: «Ragazzo mio, quando accadono queste cose riusciamo solo a balbettare poche parole sul come è stato, sul come non è stato, su di chi era la colpa e su di chi non lo era, finiamo quasi sempre nel pronunciare "mah", la vita è questa. Viviamo l'intera vita illudendoci che la vita non sia questa, ma purtroppo lo è. Stasera quando ti sei fatto male, a farti le prime carezze e confortarti perché tu questa terra non la volevi lasciare, era il tuo papà», si legge nel post.