È di un morto e due mezzi coinvolti. Questi i dettagli di un sinistro avvenuto lungo la strada statale 115 Strasatti-Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani. A perdere la vita Andrea Parrinello, 47 anni, insegnante. L'uomo viaggiava a bordo della propria auto quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato frontalmente con un furgone.