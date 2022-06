La rilevazione delle 12 su Palermo indica un'affluenza alle urne che si attesta al 10,89 per cento . Il dato però non è definitivo. Colpa del caos legato ai seggi e all'assenza di molti presidenti . Un forfait che ha fatto slittare l'apertura di alcune sezioni addirittura alle 14. Secondo i dati diffusi da palazzo delle Aquile l'affluenza riguarda 588 seggi su 600. Più alta la percentuale a Messina . Nel capoluogo peloritano alle 12 ha votato il 16,66 per cento degli aventi diritto. Analizzare il dato su scala regionale è invece più complicato. Sul portale della Regione mancano i numeri di diversi Comuni. Oltre a Palermo e Messina sono assenti Acquedolci e Alcara Li Fusi. Non c'è nemmeno il dato di Solarino , in provincia di Siracusa, e Bisaquino , in provincia di Palermo.

La rilevazione delle 12 su Palermo indica un'affluenza alle urne che si attesta al 10,89 per cento. Il dato però non è definitivo. Colpa del caos legato ai seggi e all'assenza di molti presidenti. Un forfait che ha fatto slittare l'apertura di alcune sezioni addirittura alle 14. Secondo i dati diffusi da palazzo delle Aquile l'affluenza riguarda 588 seggi su 600. Più alta la percentuale a Messina. Nel capoluogo peloritano alle 12 ha votato il 16,66 per cento degli aventi diritto. Analizzare il dato su scala regionale è invece più complicato. Sul portale della Regione mancano i numeri di diversi Comuni. Oltre a Palermo e Messina sono assenti Acquedolci e Alcara Li Fusi. Non c'è nemmeno il dato di Solarino, in provincia di Siracusa, e Bisaquino, in provincia di Palermo.

Per quanto riguarda il referendum, cinque quesiti con seggi aperti dalle 7 alle 23, a livello nazionale l'affluenza si attesta al 6,73 per cento. In Sicilia la percentuale supera di poco il 6 per cento. Lo scrutinio inizierà dopo la chiusura dei seggi mentre per le amministrative l'appuntamento è per lunedì a partire dalle 14.