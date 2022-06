I carabinieri della stazione di Augusta hanno arrestato un pregiudicato 43enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso della procura di Messina. L'uomo è stato ritenuto responsabile, in concorso con altro pregiudicato, di rapina e ricettazione commesse nella città peloritana nel gennaio 2021 per i quali era agli arresti domiciliari nel centro megarese.