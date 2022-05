Un uomo di 36 anni è rimasto vittima di un agguato avvenuto questa mattina in prossimità di una scuola, nel rione di Santa Panagia a Siracusa. Potrebbe trattarsi di un avvertimento: in passato l'uomo è rimasto coinvolto in alcune indagini legate al traffico di sostanze stupefacenti.

Un uomo di 36 anni è rimasto vittima di un agguato avvenuto questa mattina in prossimità di una scuola, nel rione di Santa Panagia a Siracusa. Potrebbe trattarsi di un avvertimento: in passato l'uomo è rimasto coinvolto in alcune indagini legate al traffico di sostanze stupefacenti.

Tuttavia non è ritenuto un esponente di primo piano nel mondo dello spaccio e non avrebbe ruoli nelle organizzazioni criminali ma i suoi trascorsi nel commercio degli stupefacenti potrebbero avere avuto un ruolo in quanto accadutogli. Dagli accertamenti compiuti dai carabinieri, chi ha premuto il grilletto ha sparato con una pistola: sono almeno due i colpi esplosi che hanno centrato il 36enne all'altezza del ginocchio.

L'uomo, che si trovava in via Aldo Carratore, è stato trasportato al Pronto soccorso in codice giallo, segno che le sue condizioni sono buone. Prelevate le immagini delle telecamere di sicurezza della zona in cui è avvenuto l'agguato per provare a risalire all'autore dell'intimidazione.