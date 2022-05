Tre nomi per una fascia. A Palma di Montechiaro il nome del nuovo sindaco verrà fuori dalla terna composta dall'uscente Stefano Castellino e dagli sfidanti Salvatore Manganello e Giuseppe Morgana. In Consiglio comunale andrano in 16. Previsto il ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati a sindaco dovesse raggiungere il 40 per cento al primo turno.