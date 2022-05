La seconda sezione della Corte d'appello di Catania , riformando la sentenza di primo grado, ha assolto - con la dicitura «perché il fatto non costituisce reato » - i tre docenti universitari che componevano la commissione d'esame del concorso per un posto da ricercatore di Storia contemporanea nella facoltà di Lingue a Ragusa. Il Tribunale etneo, il 16 aprile del 2019, aveva condannato per abuso d'ufficio i professori Simone Neri Serneri , Luigi Masella e Alessandra Staderini a un anno di reclusione con pena sospesa.

La seconda sezione della Corte d'appello di Catania, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto - con la dicitura «perché il fatto non costituisce reato» - i tre docenti universitari che componevano la commissione d'esame del concorso per un posto da ricercatore di Storia contemporanea nella facoltà di Lingue a Ragusa. Il Tribunale etneo, il 16 aprile del 2019, aveva condannato per abuso d'ufficio i professori Simone Neri Serneri, Luigi Masella e Alessandra Staderini a un anno di reclusione con pena sospesa.

Nel procedimento si era costituito parte civile il ricercatore universitario Giambattista Scirè che, circa dieci anni fa, aveva partecipato a un concorso dell’Università di Catania per un posto come docente di Storia Contemporanea nella sede di Lingue a Ragusa. Scirè era però arrivato secondo, mentre a vincere il concorso era stato un architetto che non avrebbe avuto titoli adeguati e nemmeno un dottorato di ricerca. Da lì sono cominciate denunce e ricorsi al Tar, al Cga e al tribunale penale di Catania. Nel 2019 si era arrivati alla condanna, sentenza ora ribaltata in secondo grado. Le motivazioni saranno depositate dalla Corte d'appello entro novanta giorni.