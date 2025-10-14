Scoperte armi e munizioni in un edificio abbandonato a Librino

Armi e munizioni nascoste in un edificio abbandonato al viale Moncada, nel quartiere Librino, a Catania. A scoprire l’arsenale sono stagli agenti di polizia durante un servizio di pattugliamento. Le forze dell’ordine hanno notato un uomo uscire dallo stabile che, alla vista della pattuglia, ha immediatamente cambiato direzione, dandosi alla fuga tra le vie del quartiere per far perdere le proprie tracce. Il comportamento sospetto ha spinto i poliziotti a effettuare una serie di verifiche.

Il ritrovamento di revolver, fucile e decine di cartucce

All’interno di un’apertura del muro, gli agenti hanno trovato un revolver carico e pronto all’uso, avvolto in un sacchetto di plastica, insieme a 36 cartucce dello stesso calibro. Le ricerche, estese con l’aiuto di una pattuglia dell’esercito, hanno portato alla scoperta di un ulteriore nascondiglio: in un’intercapedine sopra una porta era stato occultato un fucile con matricola abrasa, nascosto dentro una calza, e una scatola contenente 49 cartucce compatibili con l’arma.

Non solo armi e munizioni durante i controlli a Librino

Gli agenti hanno proseguito la perlustrazione dell’intero stabile, recuperando altre 23 cartucce di vario calibro e otto ricetrasmittenti con relative basi di ricarica, strumenti solitamente utilizzati dagli spacciatori e dalle vedette per segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine. Dopo la scoperta di questo mini arsenale a Librino le forze dell’ordine effettueranno tutte le verifiche per scoprire la provenienza di armi e munizioni e l’eventuale utilizzo in attività delittuose.