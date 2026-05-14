Catania, corrieri della droga fermati in autostrada: in auto anche il figlio minorenne

14/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Quasi 28 chili di droga provenienti dalla Calabria e destinati a essere smerciati a Catania. A trasportarli erano due corrieri: un uomo di 35 anni e una donna di 29 anni. Entrambi arrestati dalla polizia etnea. Dopo essere stati intercettati, durante un sevizio di osservazione, nei pressi del casello di San Gregorio, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. I due viaggiavano su due auto differenti: insieme alla donna, anche il figlio minorenne. Fermati al controllo, i due hanno raccontato di essere diretti a Catania «per comprare una cucina». Scusa che non ha convinto ed evitato la perquisizione.

La droga ritrovata nelle auto

Nella macchina guidata dal 35enne sono stati trovati 9 panetti di cocaina per 9 chili totali. Nascosti in un spazio ricavato tra il radiatore e il paraurti anteriore. Nell’auto guidata dalla donna, invece, c’erano 22 panetti di hashish, per un peso totale di quasi 19 chili. Il nascondiglio, in questo caso, era stato ricavato nell’alloggio dell’airbag, dalla parte del passeggero, dove sedeva il figlio. La droga è stata sequestrata e i due corrieri arrestati e trasferiti in carcere. Il minore è stato affidato ai familiari.

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