Ars, giurano i due nuovi assessori Savarino e Barbagallo

Hanno giurato di fronte all’Ars Salvatore Barbagallo e Giusi Savarino, i due nuovi assessori regionali nominati dal presidente Renato Schifani, rispettivamente all’Agricoltura e all’Ambiente e Territorio. una cerimonia veloce in apertura di seduta, come da protocollo, a cui ha partecipato anche lo stesso Schifani, che poi si è intrattenuto a colloquio con il presidente dell’Assemblea, Gaetano Galvagno.

Nel corso della stessa seduta d’Aula, Galvagno ha ufficializzato anche le dimissioni di Elena Pagana, assessora uscente all’Ambiente, mentre Luca Sammartino era decaduto tempo addietro da assessore, visto il suo coinvolgimento nell’inchiesta Pandora. Sammartino per cui comunque Renato Schifani ha riservato parole positive di fronte ai cronisti, definendosi «dispiaciuto per l’amico». Schifani che ha mantenuto fino a oggi l’interim della delega, ma come detto dallo stesso presidente «con la crisi in atto non si poteva andare oltre».

Docente all’università di Catania, Barbagallo rappresenta una figura che trova equilibrio tra politica e tecnica. Nelle sue prime dichiarazioni c’è la volontà di puntare su dissalatori e recupero delle acque piovane, un percorso condiviso anche da Savarino, nominata in quota Fratelli d’Italia, che può dire di conoscere l’argomento, visto che nella scorsa legislatura ha guidato la commissione Ambiente del parlamento siciliano.