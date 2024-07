Inchiesta Pandora: chiesto giudizio per 27. C’è anche l’ex assessore Luca Sammartino

La procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per i 27 indagati dell’operazione Pandora, su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al Comune di Tremestieri Etneo. L’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari Orazio Russo è stata fissata per il prossimo 23 settembre. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia. Tra i destinatari del provvedimento c’è anche il leader della Lega in Sicilia Luca Sammartino, indagato per due presunti casi di corruzione, che il 17 aprile scorso si è dimesso da vicepresidente della Regione Siciliana e da assessore all’Agricoltura dopo essere stato sospeso dalle funzioni pubbliche. Provvedimento confermato due giorni fa dal Tribunale del riesame.

Tra gli imputati anche l’ex sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando e Pietro Alfio Cosentino, indagati per voto di scambio politico-mafioso per le amministrative del 2015, e due presunti esponenti di spicco di Cosa nostra: Francesco Santapaola e Vito Romeo, quest’ultimo cognato di Cosentino.