Trapani, arrestato 21enne per tre rapine in una settimana: vittime anche minorenni

Foto di Dario De Luca

Ha seminato il panico in pochi giorni tra il lungomare Dante Alighieri e le vie adiacenti, prendendo di mira anche minorenni. Un 21enne residente a Misiliscemi è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Trapani con l’accusa di avere commesso tre rapine tra il 19 e il 27 giugno, colpendo sei persone, tra cui quattro ragazzi sotto i 18 anni. Le indagini sono partite dalle denunce di un coetaneo e di quattro giovani turisti, tre dei quali minorenni, che hanno raccontato di essere stati minacciati con un coltello e derubati rispettivamente di 25 e 90 euro. Gli episodi sono avvenuti in pieno giorno, in strade vicine al lungomare.

I militari, insospettiti dalla dinamica e dalla zona ricorrente, hanno intensificato i controlli in abiti civili, riuscendo a cogliere il rapinatore in flagranza mentre tentava di derubare un 58enne, minacciandolo per farsi consegnare la collana d’oro che indossava. Determinanti per risalire all’identità del giovane anche le immagini di videosorveglianza e il riconoscimento da parte delle vittime. Sulla base di questi elementi, la procura di Trapani ha emesso un provvedimento di fermo, con il 21enne ora rinchiuso in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.