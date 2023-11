Palermo, spacciatore arrestato dopo un inseguimento nel quartiere Ballarò

Un uomo è stato arrestato dai falchi della squadra mobile di Palermo in flagranza di reato per spaccio di eroina. L’arresto è avvenuto nel quartiere Ballarò proprio al momento della cessione di due dosi di droga. Non appena hanno visto gli agenti, sia pusher che acquirente hanno cercato di scappare a piedi.

Lo spacciatore è stato raggiunto vicino a corso Tukory, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi tra le vie del quartiere. Facendo una perquisizione nell’appartamento dell’arrestato, sono state trovate altre 12 dosi di eroina, materiale da taglio e confezionamento, un bilancino di precisione e 560 euro in contanti.