Acireale, ai domiciliari per spaccio continuava a vendere droga a casa

Un pregiudicato acese di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri di Acireale (Catania) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è responsabile di aver allestito una piazza di spaccio nella sua abitazione dove riceveva gli acquirenti nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per spaccio. L’appartamento, al secondo piano di una palazzina del centro, era protagonista di un continuo viavai di giovani. Quando i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del 47enne, quest’ultimo, dopo aver aperto il cancello, ha lanciato un involucro dal balcone sul retro della palazzina.

Il tentativo dell’uomo di sbarazzarsi della droga si è rivelato vano poiché il materiale è stato recuperato da una coppia di militari che si era predisposta in quella postazione. All’interno dell’involucro sono stati trovati cinque grammi di cocaina, diversi ritagli di cellophane per il confezionamento delle singole dosi, due bilancini di precisione e un foglio in cui erano riportati i conti dell’attività. Gli altri militari hanno invece perquisito la casa trovando 300 euro in contanti, nascosti nei vestiti nell’armadio della camera da letto. Al termine delle operazioni, la droga è stata sequestrata e il pusher è stato portato in carcere.

