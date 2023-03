Arrestato pusher della movida palermitana, sequestrate 21 dosi di cocaina e oltre 11mila euro

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Palermo per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il 49enne era in via Candelai, zona della movida cittadina, quando vedendo i carabinieri ha lanciato un involucro, cercando di dileguarsi tra i vicoletti del centro storico. Durante l’inseguimento, per sfuggire ai militari ha lanciato una sedia ma è stato bloccato e portato in caserma. Nell’involucro recuperato dai militari sono state trovate 21 dosi di cocaina, mentre il fermato è stato trovato in possesso di 800 euro in banconote piccolo taglio. La perquisizione è proseguita nell’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati e sequestrati materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 11mila euro in contanti. Soldi ritenuti il ricavo della sua attività di spaccio di droga. Per il 49enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.