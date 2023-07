Foto Facebook di Fabio Micalizzi

Arrestato un membro dell’equipaggio del peschereccio attaccato da motovedetta libica

Un arresto in flagranza ieri pomeriggio da parte della squadra mobile di Siracusa per uno dei cinque membri dell’equipaggio del peschereccio aretuseo Orizzonte. Si tratta di un egiziano di 46 anni che non ha rispettato il decreto di respingimento emesso dal questore di Siracusa il 22 ottobre del 2022. L’uomo era a bordo dell’imbarcazione rientrata ieri sera al porto di Siracusa, dopo essere stata colpita lo scorso 18 luglio da raffiche di mitra da parte una motovedetta libica. Il mezzo, al momento dell’attacco, si trovava in acque internazionali a circa 95 miglia dalla costa per una battuta di pesca. Il comandante e gli altri tre membri dell’equipaggio sono stati ascoltati dal pubblico ministero della procura aretusea che ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. L’imbarcazione pare presenti evidenti segni dell’attacco libico tra cui la rottura del timone, come riferito da Fabio Micalizzi, presidente della Federazione armatori siciliani.