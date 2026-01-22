Minorenni e già pregiudicati: nuovo arresto per furto a Palermo per due 16enni

22/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Minorenni e già pregiudicati: i carabinieri di Palermo hanno eseguito un nuovo arresto per due 16enni accusati di furto aggravato. Aggiungendo pure una denuncia per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. La gazzella dei militari era impegnata in un pattugliamento, quando dalla centrale operativa arriva una segnalazione: un’auto, forse rubata, con due persone a bordo in zona PIazza Magione. Individuato il mezzo, i carabinieri hanno colto sul fatto i due 16enni che, con un cacciavite, avevano danneggiato il sottosterzo. Un controllo in banca dati ha subito confermato che l’auto era stata rubata (e poi restituita al proprietario). Ormai scoperti, i due ragazzini hanno iniziato a inveire contro i militari, danneggiando anche due auto di servizio. Arrestati, sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza Malaspina a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Il futuro della sanità, dalla tecnologia alla sicurezza: la visione dell’ospedale Garibaldi di Catania
Leggi la notizia

Minorenni e già pregiudicati: i carabinieri di Palermo hanno eseguito un nuovo arresto per due 16enni accusati di furto aggravato. Aggiungendo pure una denuncia per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. La gazzella dei militari era impegnata in un pattugliamento, quando dalla centrale operativa arriva una segnalazione: un’auto, forse rubata, con due persone a bordo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze