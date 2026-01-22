Minorenni e già pregiudicati: i carabinieri di Palermo hanno eseguito un nuovo arresto per due 16enni accusati di furto aggravato. Aggiungendo pure una denuncia per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. La gazzella dei militari era impegnata in un pattugliamento, quando dalla centrale operativa arriva una segnalazione: un’auto, forse rubata, con due persone a bordo in zona PIazza Magione. Individuato il mezzo, i carabinieri hanno colto sul fatto i due 16enni che, con un cacciavite, avevano danneggiato il sottosterzo. Un controllo in banca dati ha subito confermato che l’auto era stata rubata (e poi restituita al proprietario). Ormai scoperti, i due ragazzini hanno iniziato a inveire contro i militari, danneggiando anche due auto di servizio. Arrestati, sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza Malaspina a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino.