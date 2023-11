Catania: sfugge agli arresti ma un video lo incastra in ospedale per la nascita del figlio

Arrestato il pregiudicato Carmelo Andrea Musumeci, nato nel 1982 e connesso al clan Cappello. L’uomo dovrà scontare nove anni, un mese e dieci giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante mafiosa. Dallo scorso ottobre i carabinieri hanno attivato le ricerche dell’uomo che, per un mese, si è reso irreperibile senza farsi trovare nella propria abitazione, dove doveva rimanere in regime di arresti domiciliari. La svolta nelle indagini è arrivata dal web: l’arrestato è stato intravisto in un video che lo ritraeva in una sala degenza insieme alla compagna che aveva appena partorito.

Una volta individuata la struttura sanitaria dove la compagna e il figlio erano stati ricoverati, i militari hanno predisposto dei servizi di osservazione nelle aree comuni dell’edificio e nel reparto di interesse. Quando Musumeci è entrato, i carabinieri lo hanno seguito senza farsi notare, fino al bar dell’ospedale. Qui l’uomo è stato bloccato mentre si trovava ancora al bancone, senza opporre resistenza, ed è stato trasferito al carcere di Catania Bicocca.