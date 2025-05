In casa con un’arma clandestina e munizioni: arrestato un 38enne a Porto Empedocle

Un 38enne residente a Porto Empedocle (in provincia di Agrigento) è stato arrestato in flagranza di reato perché ritenuto responsabile dei reati di detenzione abusiva di armi e ricettazione. L’arresto è avvenuto dopo una perquisizione in casa del 38enne, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro una pistola semiautomatica Beretta 96 Combat calibro 40 S&W con matricola abrasa e un caricatore contenente undici cartucce dello stesso calibro.

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine, al termine delle formalità di rito, su disposizione della procura di Agrigento, è stato portato nella casa circondariale di Agrigento a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.