Caltanissetta, dieci arresti per spaccio all’interno di un’organizzazione criminale

Dieci persone sono state arrestate stamattina nel corso di un’operazione condotta dai carabinieri di Caltanissetta. In carcere sono finiti Salvatore Cammarata di 29 anni, Salvuccio Correnti di 26 anni, Giuseppe Di Leo di 40 anni, Calogero Giordano di 35 anni, Carmelo Giordano, detto Carlo, di 26 anni, Gabriele Giordano di 29 anni, Massimo Franco Maurici di 48 anni e Vincenzo Pirrello di 28 anni. Mentre si trovano ai domiciliari con braccialetto elettronico Maria Rosaria Marino di 48 anni e Pietro Patermo di 31 anni. I soggetti – indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti – sono tutti italiani e residenti nella città nissena. Tuttavia, tra questi, due sono irreperibili e dunque ancora ricercati.

L’indagine è scattata in seguito all’arresto in flagranza di uno dei presunti capi, nell’ottobre del 2021, trovato in possesso di quattro chili di marijuana. Nel corso delle investigazioni, durate fino ad aprile dello scorso anno, sono state ricostruite tutte le fasi dell’attività gestita dall’organizzazione: dall’approvvigionamento della droga nella piazza di Gela allo smercio al dettaglio nel centro di Riesi. Al vertice del gruppo il 35enne, con precedenti specifici, che avrebbe continuato a dare le direttive agli altri nonostante fosse stato arrestato.

