Messina, smantellato un clan della droga: 14 persone in carcere

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. È questo il reato contestato alle 14 persone per cui la polizia sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Messina. Le indagini, condotte dalla sezione investigativa del servizio centrale operativo di Messina e dalla squadra mobile, hanno consentito di individuare e smantellare un clan criminale con base operativa nel quartiere Mangialupi.