Foto di Marta Silvestre

Catania, lo spaccio in scooter a largo Rosolino Pilo. In carcere 20enne dopo segnalazione dei residenti

Sono stati alcuni residenti della zona di largo Rosolino Pilo a Catania segnalare alle forze dell’ordine gli strani movimenti che si verificano quasi ogni sera e di cui da tempo sono diventati involontari spettatori. Spaccio di sostanze stupefacenti a bordo di scooter in una delle piazze del capoluogo etneo diventato punto di incontro serale e notturno di giovanissimi, anche minorenni. Così, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne catanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione.

Il giovane – che più volte era stato notato in zona come uno degli autori di quegli strani movimenti – è stato individuato a bordo di uno scooter Honda Sh mentre percorreva via Firenze diretto in largo Rosolino Pilo. Di fronte all’alt dei militari, il 20enne ha tentato di scappare contromano ma è stato comunque bloccato. A quel punto, il ragazzo ha consegnato ai carabinieri un borsello. All’interno sono stati trovati quattro involucri di plastica contenenti 20 grammi di hashish, 25 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al dettaglio, venti bustine di marijuana (per un totale di 175 grammi), e 615 euro ritenuti guadagno dell’attività di spaccio. Il giovane è finito in carcere.

