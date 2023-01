Arrestato a Vittoria con 44 chili di marijuana. Droga era suddivisa in 20 confezioni

Preso con 44 chili di marijuana. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ragusa ha convalidato l’arresto di un quarantacinquenne (con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio), eseguito il 10 gennaio dagli agenti della Squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria. Nell’ambito di un servizio di controllo nel territorio di Vittoria, gli agenti avevano posto attenzione sul soggetto che aveva fatto accesso all’interno di una proprietà privata, lungo la strada provinciale che da Vittoria conduce a Scoglitti. Raggiunto e bloccato, la polizia ha trovato nella proprietà dove l’uomo stava accedendo, 44 chili di marijuana divisa in 20 pacchi, perfettamente imballati e sigillati, avvolti in pellicola trasparente. La droga avrebbe permesso un guadagno di circa 300mila euro.