Arrestato a Cinisi pusher 34enne con 106 dosi di cocaina

Un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Cinisi con l’accusa detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I carabinieri della stazione locale avevano intuito che il 34enne potesse spacciare all’interno della propria abitazione, per cui hanno predisposto un mirato servizio antidroga grazie al quale hanno notato un giovane che, con un atteggiamento prudente, entrava nell’abitazione del sospettato.

Una volta uscito, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina, nascosto all’interno delle tasche dei pantaloni. A casa del 34enne i carabinieri hanno trovato 106 dosi di cocaina e la somma di 240 euro ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Durante il controllo domiciliare, il 34enne ha opposto resistenza minacciando i carabinieri ed è stato quindi condotto presso la casa circondariale Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.