Arrestato 25enne di Bagheria per spaccio di sostanze stupefacenti

È stato arrestato stanotte un 25enne accusato di spaccio di stupefacenti. Fermato in auto dai carabinieri di Bagheria, nel Palermitano, il giovane è stato trovato in possesso di 14 grammi di hashish e 1.400 euro. Nel corso della perquisizione a casa, in uno zaino sono stati trovati altri 765 grammi di hashish. Il gip ha convalidato l’arresto.