Messina, arrestato un 19enne per le continue aggressioni alla ex

Foto di Carabinieri.

Continue aggressioni, verbali e fisiche, nei confronti della ex. Sono le accuse nei confronti di un 19enne di Messina che è stato arrestato dai carabinieri, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, con l’accusa di atti persecutori e maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Le continue aggressioni alla ex dopo la separazione

La vittima è una giovane donna con cui l’indagato aveva convissuto. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Camaro, il ragazzo avrebbe più volte aggredito l’ex compagna, sia verbalmente che fisicamente, nel corso della relazione e dopo la separazione. La procura di Messina ha evidenziato che le continue condotte violente e vessatorie del 19enne avrebbero generato nella vittima un grave stato d’ansia e timore per la propria incolumità.