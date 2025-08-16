Arrestati due ladri: sorpresi mentre smontavano gli infissi di un condominio in ristrutturazione

Un uomo di 42 anni e una donna di 55 anni, entrambi catanesi e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati perché colti in flagranza di tentato furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Poco dopo le ore 20:00, la centrale dei carabinieri ha ricevuto una segnalazione di furto in atto presso un condominio in ristrutturazione nella zona di Ognina. Una pattuglia ha raggiunto il luogo in pochi minuti, cogliendo con le mani nel sacco i due ladri, sorpresi mentre smontavano infissi in alluminio da caricare nella loro auto già stipata con uno scaldabagno e altro materiale. Una volta messi in sicurezza i due fermati, i carabinieri hanno deciso di eseguire un sopralluogo per individuare il punto di accesso e raccogliere prove, infatti, sono stati recuperati nove infissi in alluminio, uno scaldabagno e vari attrezzi da scasso, tutti sequestrati. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.