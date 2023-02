Siracusa, arrestato l’uomo che ha gambizzato il compagno della sua ex fidanzata. In carcere pure un complice

Sono stati arrestati i due uomini ritenuti responsabili della gambizzazione di un pregiudicato di 49 anni avvenuta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, a Siracusa in via Grottasanta. La vittima è stata raggiunta a entrambe le gambe da alcuni dei sei colpi di pistola che sono stati esplosi da un uomo arrivato a bordo di un’auto guidata da un complice. Gli agenti della squadra mobile della questura hanno analizzato le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona e, così, sono riusciti a ricostruire la dinamica di quanto accaduto in pieno giorno e nel centro del capoluogo aretuseo. Secondo quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, il movente sarebbe di natura privata: la vittima dell’attentato, infatti, è l’attuale compagno dell’ex fidanzata dell’uomo che gli ha sparato alle gambe.

Stando a quanto emerso finora, l’aggressore con la pistola già in mano sarebbe sceso da un’auto ancora in movimento. Avvicinata la vittima, l’avrebbe colpita da dietro con due colpi di pistola facendola cadere per terra. Ancora più da vicino, avrebbe esploso altri quattro colpi di arma da fuoco. Poi, con calma e sempre con la pistola in mano, avrebbe raggiunto la macchina con il complice alla guida che subito sarebbe ripartito per scappare. Poco dopo i poliziotti, allertati da alcuni passanti che avevano già soccorso la vittima, hanno bloccato l’auto e arrestato il conducente. Ulteriori attività investigative sono invece servite per individuare l’autore materiale dell’attentato che, in realtà, poi si è consegnato spontaneamente alla polizia. I due, dopo essere stati interrogati dagli investigatori e dal pubblico ministero, sono stati sottoposti a fermo d’indiziato di delitto per i reati di tentato omicidio, porto di arma clandestina e ricettazione della stessa. Per questo sono finiti in carcere. La vittima si trova ancora ricoverata all’ospedale di Siracusa dove dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite riportate. In quanto destinatario di un altro provvedimento giudiziario, il 49enne è stato arrestato ed è piantonato in ospedale.