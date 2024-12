Arrestati due venditori ambulanti in provincia di Messina, droga nascosta tra ortaggi e verdure

Foto generata con IA

Droga nascosta tra ortaggi e verdure. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della compagnia di Mistretta, in provincia di Messina, hanno arrestato, in flagranza di reato, due venditori ambulanti palermitani, padre e figlio, di 53 e 31 anni, già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati fermati per un controllo mentre, a bordo della loro station wagon, giravano tra le strade del Comune di Reitano, apparentemente alla ricerca del punto più adatto per dedicarsi alla vendita dei loro prodotti ortofrutticoli.

Proprio all’interno della vettura, ben occultata tra carciofi, patate e broccoli, i militari hanno trovato un panetto di hashish, confezionato sottovuoto, del peso complessivo di oltre 100 grammi. I due fermati sono stati condotti in caserma e arrestati. La droga è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Ultimate le formalità di rito, gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.