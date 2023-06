Randazzo, la droga nascosta nella stufa tra la legna. Arrestato un 34enne

Una strana manovra davanti alla pattuglia per dileguarsi. È stato questo a insospettire i carabinieri durante un servizio di controllo a Randazzo, in provincia di Catania. Con l’auto ferma in piazza del Santuario, i militari hanno notato il conducente di un fuoristrada Mitsubishi Pajero cambiare velocemente direzione verso via Messina per evitare di incrociarli. Così i carabinieri lo hanno inseguito e bloccato in via Sant’Antonio. Avvicinatisi all’abitacolo del mezzo, i militari hanno subito avvertito l’odore caratteristico della marijuana. E, in effetti, quando il 34enne alla guida del fuoristrada si è alzato, avrebbe fatto scivolare sull’asfalto uno spinello. Trovato questo, i carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti nei confronti dell’uomo che ha già precedenti in materia di sostanze stupefacenti.

Arrivati nella sua abitazione in via Federico, i militari hanno proceduto con una perquisizione nel corso della quale hanno trovato 34 grammi di hashish su una stufa. Nascosta tra la legna, poi, i carabinieri hanno trovato una scatola di cartone con dentro un barattolo pieno di marijuana, per un totale complessivo di 285 grammi. All’interno dei cassetti della camera da letto, infine, è stato trovato tutto il materiale necessario per il confezionamento e la vendita al dettaglio delle sostanze stupefacenti e 300 euro, somma ritenuta provento dello spaccio. Il pregiudicato 34enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è finito agli arresti domiciliari.