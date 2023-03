Arrestata 51enne di Randazzo: trovati 300 grammi di marijuana in auto e 700 euro in borsa

Una donna di Randazzo, nel Catanese, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte, la 51enne è stata fermata dalla squadra mobile locale mentre era al volante di una Toyota. Gli agenti, dopo avere avvertito nell’abitacolo l’inconfondibile odore di marijuana, hanno perquisito l’auto e hanno trovato un involucro di cellophane con 300 grammi della sostanza stupefacente, nascosti sotto il sedile lato conducente. Nell’automobile anche una borsa contenente 700 euro.

La perquisizione è proseguita nell’abitazione della donna, in cui sono stati rinvenuti un bilancino digitale, un barattolo in vetro contenente 1,90 grammi di marijuana, alcune dosi in involucri termosaldati del peso complessivo di 6,60 grammi e materiale idoneo al confezionamento. I militari hanno poi trovato in casa i figli della donna e alcuni loro amici, di cui uno è stato trovato trovato in possesso di una dose di marijuana del peso di 2,30 grammi. La 51enne è stata sottoposta all’obbligo di dimora nel Comune di Randazzo.