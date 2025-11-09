Foto di polizia

Armi e droga, nella disponibilità di un 24enne di Catania. A scoprire il tutto sono stati gli agenti di polizia del commissariato Nesima. Una pistola semiautomatica avvolta in un panno e nascosta tra le aiuole delle case popolari di San Pio X ha messo in allerta gli agenti, che hanno deciso di andare fino in fondo. L’arma, modificata e priva di segni identificativi, è stata il punto di partenza di un’indagine lampo che ha portato gli investigatori dritti al giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine.

La perquisizione: armi e droga a casa

Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio arsenale domestico: in cucina, nascosta nel forno, una pistola semiautomatica calibro 7.65 con caricatore e sei cartucce — risultata rubata nel 2019 da un’abitazione di Aci Catena. Ma non solo. Nel frigorifero c’erano 420 grammi di hashish, mentre sul balcone, dentro una scatola di scarpe, gli agenti hanno trovato 40 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Il 24enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, condotto nelle camere di sicurezza della questura di Catania in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo.