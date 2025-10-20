Catania: pistola clandestina nella borsa in cucina, arrestato pregiudicato

20/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È stato un intervento lampo, quello che ha portato all’arresto, di un pregiudicato di 48 anni, sorpreso a detenere una pistola clandestina nella borsa da cucina della propria abitazione, nel quartiere Picanello. L’operazione è scattata nella sera, dopo alcuni giorni di accertamenti investigativi che avevano confermato le ipotesi investigative dei carabinieri di Catania, circa la presenza di armi da fuoco nella disponibilità del 48enne.

Gli investigatori, intervenuti con più unità per bloccare ogni possibile via di fuga, quando hanno avuto la certezza che l’uomo fosse in casa, hanno deciso di fare irruzione nel suo appartamento. Alla loro vista, il sospettato ha mostrato subito forte agitazione. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno scovato, nascosta all’interno di una borsa a tracolla poggiata sul frigorifero della cucina, una pistola a salve Kimar modello 85 Auto Black calibro 8 mm.

L’arma, manomessa e modificata mediante la sostituzione della canna, era diventata così una vera e propria arma da fuoco clandestina, perfettamente funzionante e potenzialmente letale. La pistola clandestina nella borsa in cucina, è in grado di esplodere proiettili reali con elevata capacità offensiva, per cui rappresentava un grave pericolo per l’incolumità pubblica. Il 48enne è stato, quindi, arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di arma clandestina e trasferito presso la casa circondariale di Catania.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, inseguimento per le vie di San Cristoforo: in auto un cellulare controllato da remoto
Leggi la notizia

È stato un intervento lampo, quello che ha portato all’arresto, di un pregiudicato di 48 anni, sorpreso a detenere una pistola clandestina nella borsa da cucina della propria abitazione, nel quartiere Picanello. L’operazione è scattata nella sera, dopo alcuni giorni di accertamenti investigativi che avevano confermato le ipotesi investigative dei carabinieri di Catania, circa la […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

Oroscopo speciale: con Venere in Bilancia, tutto diventa armonia
di

Venere è finalmente tornata a casa, in Bilancia, il suo domicilio più forte, nel regno dell’aria dove si fa più leggera e manifesta: cosa ci dice di questo l’oroscopo? Vogliosa di rimettere ordine e armonia nelle cose. Venere avrà delle belle gatte da pelare, visto che si scontra subito con l’opposizione di un caotico Nettuno […]

Oroscopo speciale: Plutone diretto in Acquario
di

Dal 14 ottobre, Plutone è diretto in Acquario: cosa ci dice l’oroscopo? Il pianeta dismette il moto retrogrado e torna a dare presagi creativi e profondi ai segni d’aria, e dando carburante e anelito ad altri. Nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica, ecco cosa comporta la ripresa del moto diretto per i segni zodiacali: […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]