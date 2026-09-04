Foto di Asp Siracusa

Sanità, archiviate le accuse all’ex direttore dell’Asp di Siracusa Caltagirone

04/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Arriva l’archiviazione delle accuse per l’ex direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone. Coinvolto nell’indagine della procura di Palermo su un giro di corruzione contestato anche all’ex presidente della Regione Siciliana, Totò Cuffaro. Nella richiesta di archiviazione da parte della procura, si sottolinea come non ci siano evidenze di adesione alle richieste dei privati da parte di Caltagirone. Il quale, anzi, avrebbe mantenuto «atteggiamenti di prudenza e distacco incompatibili con la prova di un accordo corruttivo». Il manager aveva scelto di dimettersi dalla guida dell’Asp aretusea quando è scoppiata l’indagine. Una scelta «dolorosa, ma doverosa per tutelare l’azienda – dice oggi Caltagirone -. Ho affrontato questi mesi con fiducia e da questa esperienza esco con maggiore determinazione. Continuerò a mettere esperienza, competenza e passione al servizio della sanità pubblica e delle nuove sfide che mi saranno affidate».

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