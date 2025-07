Muore anziano sulla statale 113 a Capaci: l’uomo è stato investito da uno scooter

Foto di Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria 118 Sicilia

Incidente nella tarda mattinata di oggi lungo la statale 113 all’altezza di Capaci, in provincia di Palermo. Un uomo di 82 anni, Giuseppe Troia, è morto dopo essere stato investito da uno scooter in transito. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava attraversando la carreggiata quando è stato travolto dal mezzo. Subito soccorso dai sanitari del 118, i medici hanno tentato manovre di rianimazione sul posto, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

È rimasto ferito in modo grave anche il conducente dello scooter, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Al momento è ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro. Per consentire le operazioni, il tratto di statale è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando disagi alla circolazione.