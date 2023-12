Caltagirone: anziana ritrovata per strada in uno stato confusionale

Un’anziana è stata soccorsa dalla polizia dopo essere stata trovata in uno stato confusionale. Stando alle informazioni emerse, la donna sarebbe stata notata mentre camminava per le vie cittadine di Caltagirone (in provincia di Catania). Non appena è stata fermata, non sarebbe riuscita a spiegare il motivo per cui si trovasse fuori, in preda a un vuoto di memoria. A far scattare l’allarme sarebbe stata la segnalazione da parte di un cittadino alla sala operativa. Una volta rintracciata, l’anziana è stata portata negli uffici del commissariato e, dopo aver lanciato una campagna social per rintracciare i familiari, è rientrata a casa accompagnata dalla figlia.